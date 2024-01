Damit knüpfen die Valoren des Halbleiter-Zulieferers an den positiven Trend vom Vortag an mit +3 Prozent. Derweil steigt der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,34 Prozent. Gefragt sind zudem auch die Aktien von Mitbewerbern wie Comet (+2,7 Prozent) oder U-blox (+0,7 Prozent).