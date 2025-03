Bereits stark angezogen haben die Investitionsausgaben in japanischen und chinesischen Halbleiterfabriken, während in Europa und Südkorea die Pläne verschoben wurden. Auch VAT habe einen Teil seiner Investitionstätigkeit auf 2025 verschoben. Die Investitionsquote von 6 Prozent liege aber immer noch über dem Zielkorridor von 4 bis 5 Prozent. Davon flossen auch Teile in die Fertigstellung des Werkes in Malaysia, das 2024 bereits 35 Prozent der Gesamtproduktionsleistung von VAT erzielte.