Sulzer-Sprecher Rainer Weihofen bestätigte gegenüber AWP entsprechende Medienberichte. Er betonte dabei, dass die Einschränkungen von den Banken ausgegangen seien. "Sulzer steht nicht auf einer Liste von US-Behörden."

Die von den Banken ausgehenden Einschränkungen sind eine Folge der Sanktionierungsmassnahmen gegen Viktor Vekselberg. Sulzer dürfe zwar weiterhin Löhne aus- und Lieferanten bezahlen, ansonsten aber keine Zahlungen in Dollar vornehmen und keine Neugeschäfte tätigen. Sulzer kann laut Weihofen zwar weiterhin die Kunden in den USA bedienen, jedoch nur, wenn entsprechende Verträge vor Freitag der vergangenen Woche abgeschlossen worden seien.

Die Aktie von Sulzer fällt an der Schweizer Börse um rund 5 Prozent. In den letzten Handelstagen hat sie 20 Prozent nachgegeben.

Die Hoffnung von Sulzer, im Verlauf der Woche von den Sanktionen befreit zu werden, ist laut Weihofen intakt. "Wir sind zuversichtlich", bestätigte er Aussagen, die er bereits am Montag gegenüber AWP gemacht hatte. Mitarbeiter von Sulzer in den USA stünden in engem Kontakt mit der zuständigen Behörde OFAC (office of foreign assets control). Die Gesprächsatmosphäre dort sei dem Vernehmen nach konstruktiv. Bis konkrete Resultate vorlägen, müsse man aber abwarten.

(AWP)