«Die Ergebnisse können nicht geheim gehalten werden. Das Land hat sich friedlich für einen Wandel entschieden», erklärte Gonzalez auf X kurz bevor die Ergebnisse bekanntgegeben wurden. Oppositionsführerin Maria Corina Machado forderte das Militär des Landes erneut auf, das Wahlergebnis zu bestätigen. «Eine Botschaft an das Militär. Das venezolanische Volk hat gesprochen: Es will Maduro nicht», schrieb sie auf X. «Es ist an der Zeit, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen. Sie haben eine Chance, und zwar jetzt.»