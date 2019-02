Das teilte das auf industrielle Verbindungs- und Montagetechnik spezialisierte Unternehmen am Mittwoch mit.

Das Engagement in diesem Wirtschaftszweig soll weiter ausgebaut werden. Bossard ist bereits in den USA, in Frankreich und in der Schweiz in diesem Sektor tätig. Laut Bossard befindet sich die italienische Luft- und Raumfahrtindustrie europaweit an vierter Stelle. Der Ausblick für die Branche wird als "vielversprechend" bezeichnet.

(AWP)