US-Präsident Donald Trump macht den Streit zwischen den Ölproduzenten Russland und Saudi-Arabien für den Absturz an den US-Börsen verantwortlich. Ein weiterer Grund für den starken Verfall der Aktienpreise seien nicht näher bezeichnete «Fake News», erklärte Trump am Montag auf Twitter.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!

Vom Einbruch der Ölpreise könnten die Amerikaner mitunter profitieren: «Gut für den Verbraucher, dass die Benzinpreise sinken!». Zur Coronavirus-Epidemie schrieb er: «Nichts ist geschlossen, das Leben und die Wirtschaft gehen weiter.» Jährlich würden zwischen 27.000 und 70.000 Amerikaner an der gewöhnlichen Grippe sterben. Derzeit gebe es 546 bestätigte Corona-Fälle und 22 Tote. «Denken sie darüber nach.»

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020