Getragen von rekordhohen Gebühren im Konsortialgeschäft sind die Boni der Banker für das vergangene Jahr angeschwollen, da Unternehmen die günstige Finanzierung für die Emission von Anleihen nutzten. Hingegen müssen sich die Kollegen in Sales und Trading darauf einstellen, den Gürtel enger zu schnallen. Und die Lücke könnte sich im Jahr 2018 noch ausweiten, da die Steuerreform in den USA den heissesten Start für Fusionen in fast zwei Jahrzehnten angeschoben hat.

Die Dynamik war bei JPMorgan Chase, der nach Ertrag grössten Wall-Street-Bank, zu spüren. Der Bonustopf 2017 für die Investmentbanker wuchs um etwa fünf Prozent, während er bei den Mitarbeitern im Handel mit Festverzinslichen um rund zwölf Prozent schrumpfte, wie Bloomberg von Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind, erfahren hat. Bei den Aktienhändlern sei der Prämienpool in etwa unverändert geblieben, hiess es weiter.

Bei Bank of America nahm der Bonuspool für die Investmentbanker zwischen fünf und zehn Prozent zu, während bei den Aktienhändlern ein Rückgang von etwa fünf Prozent zu verzeichnen war - wobei in einigen Bereichen, darunter auch Cash Equities, ein schärferer Einschnitt erfolgte.

Die Provisionserträge der Bank im Investmentbanking waren die höchsten seit mindestens zehn Jahren, was auf einen Schub im Underwriting von Anleihen und rekordhohe Einnahmen aus der Beratungstätigkeit in den letzten drei Monaten des Jahres beruhte.

Boni nicht so stark gestiegen wie die Erträge der Banken

Die Banker-Boni sind nicht so stark gestiegen wie die Erträge der Banken. Bei den fünf grössten US-Banken nahmen die Provisionserträge im Investmentbanking im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf 31 Milliarden Dollar zu. In der Regel würden sich die Banken dafür entscheiden, einen Teil der Volatilität zwischen den Bereichen Fixed-Income, Aktien und Investmentbanking abzufedern, sagt Mike Karp, Chief Executive Officer der Personalberatung Options in New York.

Im institutionellen Geschäft von Morgan Stanley stieg der Gesamtaufwand für die Vergütung der Banker und Händler - darunter Gehälter, Sozialleistungen und die Kosten für Prämien aus früheren Jahren - gegenüber 2016 um sechs Prozent. Bei Goldman Sachs nahm der Personalaufwand für die gesamte Bank um zwei Prozent zu.

"Während einige Banker wohl das Gefühl haben, sie hätten in diesem Jahr eine grössere Gehaltserhöhung verdient, fühlten sich die Händler im Bereich Festverzinsliche im Jahr davor vermutlich genauso, als ein Teil ihrer Outperformance zur Unterstützung der Investmentbank verwendet wurde", sagt Karp.

Die Wall-Street-Banken hatten Anfang Januar ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt und haben nun begonnen, den Mitarbeitern die Summe der Bonuszahlungen mitzuteilen. Die Boni übersteigen oft die Gehälter und können den Grossteil der jährlichen Vergütung ausmachen. Banker und Händler erhalten die Prämien in der Regel bis Ende Februar.

