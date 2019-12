Käufer sind der niederländische Pensionskassen-Investor APG und die in London kotierte Investmentgesellschaft Renewables Infrastructure Group, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Partners Group ist dabei Teil eines Konsortium von verschiedenen Aktionären, die 100 Prozent an Merkur halten und nun den ganzen Anteil abgeben. Finanzielle Details werden nicht genannt.

Partners Group war 2016 bei Merkur eingestiegen. In den letzten drei Jahren sei die Anlage von einem baureifen Entwicklungsstandort zu einem grosstechnischen Windpark entwickelt worden und sei nun voll funktionsfähig, heisst es in der Mitteilung weiter.

(AWP)