Die Aktie der Credit Suisse fällt am Mittwoch bis 24 Prozent auf 1,71 Franken. An der Schwelle zu 2 Franken zeigte der Titel noch einen gewissen Widerstand, bis auch der brach. Die Aktie wurde mehrere Male vorübergehend vom Handel ausgesetzt. Sogenanntes "Stop Trading" tritt an der Schweizer Börse SIX dann ein, wenn der Aktienkurs zu schnell vom Referenzkurs abweicht.