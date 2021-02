Der Brite wird in dem Gremium Charles Stonehill ersetzen, der nicht zur Wiederwahl antreten wird. Nicol werde nach erfolgreicher Wahl als unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat von Julius Bär aufgenommen, teilte die Bank am Dienstag mit. Er war bis letzten Juni sieben Jahre lang Chef des britischen Vermögensverwalters Brewin Dolphin und hatte davor während 27 Jahren in verschiedenen Funktionen für Morgan Stanley gearbeitet.

Nebst der Zuwahl von Nicol wird den Aktionären an der Generalversammlung - mit Ausnahme von Stonehill - auch die Wiederwahl aller derzeit amtierenden Verwaltungsräte beantragt, wie es weiter heisst. Stonehill habe beschlossen, nach 15 Jahren aus dem Gremium auszutreten. Zuletzt war er vier Jahre lang Vizepräsident des Verwaltungsrats.

Aufgrund der unsicheren Lage rund um die Corona-Pandemie wird Julius Bär auch die Generalversammlung im April ohne die physische Präsenz der Aktionäre durchführen. Die werden dazu aufgerufen, ihre Stimme im Vorfeld der Veranstaltung entweder digital oder über ein Vollmachtsformular abzugeben, wie dies in der Einladung zur Generalversammlung noch beschrieben sein wird.

(AWP)