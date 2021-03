Frei bleibe Partner und übernehme neu die Verantwortung für Nachhaltigkeitsinitiativen als Chairman of Sustainability, teilte Partners Group am Dienstag mit den Jahreszahlen mit. Frei war seit 2013 Co-CEO. In diesem Zeitraum sei er massgeblich an der Stärkung der führenden Marktposition von Partners Group beteiligt gewesen, hiess es. Verwaltungsratspräsident Steffen Meister dankte ihm für seinen wesentlichen Beitrag.

Geschäftsleitung erweitert

Zudem kommt es zu weiteren Veränderungen in der Partners-Group-Geschäftsleitung: So verlässt Risiko-Chef und Co-Head Portfolio Solutions Michael Studer die Geschäftsleitung. Er bleibt jedoch Risikochef und wird sich laut Communiqué um die Beziehung zu Schlüsselkunden im Rahmend des strategischen Portfolio-Managements kümmern. Der aktuelle Co-Head Portfolio Solutions Roberto Cagnati übernimmt den Bereich alleine und tritt neu der Geschäftsleitung bei.

Zudem übernehmen Sarah Brewer und Guido Koch, bislang für die Kundenlösungen für Europa verantwortlich, neu das Client Solutions Business Departement weltweit. Brewer wird das Departement neu in der Geschäftsleitung vertreten. Der derzeitige Kundenlösungen-Chef Stefan Näf wird künftig in der Position als Chairman of Clients die Beziehungen zu Schlüsselkunden betreuen.

Weiter rückt Personalchefin Kirsta Anderson in die Geschäftsleitung auf. Ihre neue Rolle widerspiegle die Bedeutung, welche das Unternehmen der persönlichen und professionellen Entwicklung seiner Mitarbeitenden zuspreche, so die Mitteilung.

(AWP)