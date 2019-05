Der US-Investor George Soros beteiligt sich über ein Investmentvehikel am angeschlagenen Schweizer Asset Manager GAM Holding. Die Firma SFM UK Management LLP halte drei Prozent der Stimmrechte an dem Vermögensverwalter, teilte die Schweizer Börse SIX am Freitag mit.

Der Einstieg des Milliardärs gab den Aktien von GAM Rückenwind: Sie legten rund fünf Prozent zu.

(Reuters)