"Die Mittelzuflüsse werden in diesem Jahr weitaus verhaltener sein", sagte das für Asset Management verantwortliche Allianz-Vorstandsmitglied Jacqueline Hunt in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Im vergangenen Jahr waren den beiden Unternehmen 150 Milliarden Euro von externen Kunden zugeflossen, so viel wie noch nie. "Das wird sich in diesem Jahr nicht wiederholen. Das ist nicht machbar", sagte Hunt in Frankfurt.

Grund dafür sei die Marktvolatilität, die zum Teil durch die politischen Unsicherheiten ausgelöst wurde. "Die Märkte wirken sich stärker auf unser Geschäft aus als im vergangenen Jahr, das für alle Assetklassen ein gutes Jahr war." Von Januar bis März waren Pimco und AllianzGI noch 21 Milliarden Euro zugeflossen, für das eben abgelaufene zweite Quartal hatte Hunt im Mai Netto-Abflüsse vorausgesagt. "Nach meinem Gefühl schlagen wir uns damit aber besser als der Markt."

Die Allianz erwartet in der Vermögensverwaltung für dieses Jahr einen operativen Gewinn von 2,1 bis 2,7 Milliarden Euro, 2017 waren es 2,4 Milliarden. Insgesamt verwalten Pimco und AllianzGI fast zwei Billionen Euro, ein Viertel davon für die Allianz.

Von einer Zusammenlegung der beiden Vermögensverwalter in Europa (Allianz Global Investors) und den USA (Pimco) hält Hunt nichts. Das berge das große Risiko, Kunden und Mitarbeiter zu verlieren, sagte sie. "Das Kundenversprechen unterscheidet sich ziemlich. Die Kultur beider Unternehmen unterscheidet sich ganz enorm." Es wäre schwierig, beide unter einen Hut zu bekommen, ohne Wert zu vernichten. "In der selben Minute, in der man mit der Integration beginnt, steht man bei den Kunden unter Beobachtung." AllianzGI sei zwar deutlich kleiner als Pimco, aber groß genug. "Ich glaube, AllianzGI hat früher etwas unter der schieren Größe von Pimco gelitten und darunter, dass beide zur gleichen Familie gehörten." Sie bezweifle stark, dass eine Fusion größere Einspareffekte bringen würde, sagte Hunt.

Fusionen und Übernahmen keine strategische Priorität

Wachstumschancen sieht Hunt vor allem in alternativen Kapitalanlagen wie Infrastruktur-Investitionen und erneuerbaren Energien. "Wenn man Pimco, AllianzGI und die internen Fonds der Allianz zusammennimmt, sind wir einer der größten Spieler beim alternativen Fonds, die es gibt." Die auf Infrastruktur-Beteiligungen spezialisierte Allianz Capital Partners (ACP) war zu Jahresbeginn in AllianzGI integriert worden. "Ich würde gern speziell in Asien wachsen, wegen der demografischen Trends und der wachsenden Mittelschicht dort."

Auf Zukäufe sei die Allianz dabei aber nicht angewiesen. "Ganz klar: Fusionen und Übernahmen haben für uns an und für sich keine strategische Priorität. Wir haben alle Fähigkeiten, die wir brauchen." Doch wenn sich die Chance biete, könne die Allianz durchaus zuschlagen. Die Vermögensverwaltungs-Branche sei in einer Konsolidierungsphase, sagte Hunt. "Wir haben genügend Größe, Rendite und Kompetenzen in beiden Unternehmen, dass wir da nicht dabei sein müssen - aber wir könnten das tun."

Ähnliches gelte auch für den Konzern als Ganzes. "Ich würde nichts ausschließen", sagte Hunt. "Wenn der richtige große Deal vorbeikäme, würden wir uns das natürlich anschauen. Wir wären verantwortungslos, wenn wir das nicht täten." Zuletzt war immer wieder über ein Interesse der Allianz am Schweizer Konkurrenten Zurich spekuliert worden. Aber ein Objekt müsse nicht nur strategisch passen, sondern auch verfügbar sein - und das zu den richtigen Konditionen, betonte Hunt. Bis dahin werde sich die Allianz mit kleineren Akquisitionen begnügen.

(Reuters)