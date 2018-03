Die Erträge erhöhten sich im vergangenen Jahr um 28% auf 1,25 Mio CHF, wobei sowohl die Management-Gebühren (+29%) wie auch die Performance-Gebühren (+30%) kräftig anstiegen, wie Partners Group am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 752 Mio CHF, was einem Anstieg um 35% im Jahresvergleich entspricht. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine Dividende von 19,00 CHF erhalten nach 15,00 CHF im Vorjahr.

Der Betriebsgewinn (EBITDA) stieg gar um 37% auf 825 Mio CHF an. Die EBITDA-Marge erhöhte sich in der Folge auf 66% (VJ 62%), womit das Unternehmen das eigene Ziel einer EBITDA-Marge von rund 60% klar übertraf. Das starke Gebührenwachstum habe den Mitarbeiteraufbau in der Berichtsperiode übertroffen, heisst es. Da die Firma weiterhin in ihre Investitionsplattform und die Erweiterung der Teams investieren werde, bleibe für die Zukunft das EBITDA-Margenziel von rund 60% bestehen.

Mit den Resultaten hat der Vermögensverwalter die Markterwartungen klar übertroffen. Von AWP befragte Analysten hatten durchschnittlich Erträge in Höhe von 1'119 Mio CHF erwartet. Den EBITDA hatten sie auf 724 Mio und den Nettogewinn auf 675 Mio CHF geschätzt. Die Prognose für die Dividende hatte auf 18,47 CHF gelautet.

Wie bereits seit Januar bekannt, sind die verwalteten Vermögen (AuM) im Jahr 2017 um 14% auf 61,9 Mrd EUR gestiegen. Zu dem Wachstum beigetragen hatten neue Kapitalzusagen in Höhe von 13,3 Mrd EUR nach 9,2 Mrd im Vorjahr.

Das laufende Jahr hat Partners Group gemäss den Angaben "mit einer soliden Kundennachfrage" begonnen. Wegen neuer Investitionsprogramme erwartet das Unternehmen für 2018 geringere "Late Management Fees" als im Vorjahr. Die Bandbreite für die erwarteten Kundennachfragen beziffert der Asset Manager wie bereits im Januar auf 11 bis 14 Mrd EUR. Zudem kalkuliert er weiterhin mit Tail-Down-Effekten aus reiferen Programmen sowie möglichen Kapitalabflüssen in Höhe von -4,5 Mrd bis -5,5 Mrd CHF.

(AWP)