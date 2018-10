Vontobel und Lombard Odier haben nach eigenen Angaben eine strategische Partnerschaft für das Vermögensverwaltungsgeschäft mit in den USA ansässigen Privatkunden vereinbart. Die Privatkunden von Lombard Odier mit Sitz in den USA werden zukünftig von der Vontobel-Tochter Swiss Wealth Advisors beraten.

Lombard Odier verwaltet über eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Montreal derzeit rund 600 Millionen Franken für US-Vermögensverwaltungskunden und etwa 600 Millionen Franken für private Brokerage-Kunden. Im Zuge der Transaktion werde Vontobel die in Montreal tätigen Kundenbetreuer in das New Yorker Team von Vontobel Swiss Wealth Advisors integrieren, heisst es.

Zu den Kosten für die Transaktion werden keine Angaben publiziert. Der Deal soll im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen werden. Vontobel will das Geschäft mit US-Kunden vor Ort ausbauen und besitzt dafür eine eigene von der US-Börsenaufsicht registrierte Einheit.

