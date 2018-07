Jakob Stott habe sich entschieden, per Jahresende das Institut zu verlassen, erklärte die UBS in einer Reuters am Montag vorliegenden internen Mitteilung von Anfang Juli. Zuvor hatte bereits das Branchenportal Finews über seinen Abgang berichtet. Stott war bis vor einigen Jahren Chef der Vermögensverwaltung in Europa und zuletzt einer von mehreren Vizepräsidenten der Sparte. In dieser Funktion hat er keinen Geschäftsbereich geleitet.

Die UBS hatte vor wenigen Monaten ihre beiden Vermögensverwaltungs-Divisionen zusammengelegt und im Zuge dessen auch Teile des Managements ausgewechselt.

(Reuters)