Der Vermögensverwalter EFG International wächst weiter kräftig. In den ersten zehn Monaten 2024 sammelte das Institut bei reichen Privatkunden 7,4 Milliarden Franken an neuen Geldern ein, wie EFG am Mittwoch mitteilte. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies einer Wachstumsrate von 6,3 Prozent. EFG übertraf damit die eigene Vorgabe von jährlich vier bis sechs Prozent. Das Wachstum sei von den im Vorjahr neu eingestellten Kundenberatern getragen worden. Von Januar bis Oktober 2024 stiessen zusätzliche 60 Berater zu EFG, bis zu 24 weitere könnten folgen. Ende Oktober beschäftigte das Institut 706 Berater.