Im ersten Halbjahr 2024 sammelte EFG International bei reichen Privatkunden 5,2 Milliarden Franken an neuen Geldern ein, wie das Finanzinstitut am Mittwoch mitteilte. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies einer Wachstumsrate von 7,3 Prozent nach 4,2 Prozent in der Vorjahresperiode.