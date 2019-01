Per sofort treten die Mitglieder Robert Seminara, Christophe Villemin, Jeremy Honeth und Attila Tamer aus dem Gremium zurück, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Mit Ausnahme von Tamer vertraten alle der zurückgetretenen Mitglieder die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management im Verwaltungsrat. Zurückgetreten seien sie nun, um mögliche Interessenkonflikte bei den nächsten Schritten der Refinanzierungs- und Rekapitalisierungspläne des Unternehmens zu vermeiden, heisst es im Communiqué.

Denn Apollo Global Management ist selbst ein wichtiger Kreditgeber für das Unternehmen. Erst im vergangenen Juli und August hatte die Beteiligungsgesellschaft Airopack einen Kredit von 10 Millionen Euro gewährt.

Wie es im Verwaltungsrat nun weitergeht und wer neu in das Gremium gewählt werden soll, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Die verbleibenden Mitglieder, Antoine Kohler und Okko Filius, würden in Kürze über weitere geplante Schritte in dieser Situation informieren, teilte Airopack mit.

(AWP)