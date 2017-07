Das geht am Dienstag aus einer Mitteilung hervor. Künftig beliefere Zur Rose alle Medbase-Zentren exklusiv mit Arzeinmitteln.

Neben gemeinsamen Dienstleistungen und Angeboten soll zudem eine Online-Plattform lanciert werden, auf der Beiträge zu medizinischen, pharmazeutischen und therapeutischen Themen publizierten werden, wie es weiter heisst.

Die Medbase-Gruppe betreut in der Schweiz aktuell 450'000 Patienten mit gesamthaft 1,8 Mio Konsultationen pro Jahr. An gegenwärtig 47 Standorten bietet das Unternehmen medizinische und therapeutische Dienstleistungen an.

(AWP)