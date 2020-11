So habe Gematik den Auftrag an ein Konsortium um den US-amerikanischen IT-Konzern IBM und der Zur-Rose-Tochter E-Health-Tec vergeben, wie verschiedene deutsche Fachzeitschriften, die sich auf "interne Kreise" berufen, am Montag übereinstimmend berichteten. Von offizieller Seite wurde der Sachverhalt allerdings noch nicht bestätigt.

Der Auftrag über den Betrieb des E-Rezept-Fachdiensts in Deutschland war schon seit Längerem ausgeschrieben, heisst es in den Berichten. Der Entscheid über die Vergabe sei nun durch die mehrheitlich vom deutschen Gesundheitsministerium kontrollierte Gematik gefällt worden und soll schon bald kommuniziert werden. Hintergrund ist die bindende Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland ab 2022.

Eine Sprecherin der Versandapotheke Zur Rose wollte die Medienberichte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren. An der Börse legen die Titel von Zur Rose zu und gewinnen gegen 13 Uhr 3,7 Prozent.

(AWP)