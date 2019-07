Die bereits in der Romandie aktive Devis plane die Erweiterung ihres Geschäfts in die Deutschschweiz und werde dieses Vorhaben zusammen mit MOVU - der digitalen Umzugsplattform der Bâloise - umsetzen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Devis hat laut den Angaben zum Ziel, für die Nutzer der Plattform in kurzer Zeit und mit wenigen Klicks vier Offerten für Handwerks- oder Reinigungsservices erstellen zu lassen. Der Vorteil dabei sei, dass die Dienstleister bereits vorgängig durch Devis auf ihre Servicequalität und Lage in Kundennähe geprüft würden. Der Kunde müsse dann nur noch zwischen den Offerten entscheiden. Die Handwerksbetriebe profitierten derweil von der Reichweite der digitalen Angebotsplattform.

(AWP)