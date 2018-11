Zudem sollen die Aktionäre grosszügigere Dividendenzahlungen erhalten.

Swiss Life hat im Vorfeld des Investorentreffens vom Donnerstag die neuen Zielsetzungen für die kommenden drei Jahren kommuniziert. "Mit unserem neuen Unternehmensprogramm 'Swiss Life 2021' setzen wir auf eine kontinuierliche und zugleich ambitionierte Weiterentwicklung unserer Ertragsquellen, der Effizienz sowie der Ausschüttung an unsere Aktionäre", wird Konzernchef Patrick Frost in der Mitteilung zitiert.

Das überrascht nicht, denn der Lebensversicherer hatte in den vergangenen Monaten mehrmals angedeutet, dass man an der grundsätzlichen strategischen Stossrichtung festhalten will. Insgesamt strebt die Swiss Life dabei nach wie vor eine um Kapitalgewinne bereinigte Rendite auf dem Eigenkapital von 8 bis 10 Prozent an.

Höhere Dividende

In den kommenden drei Jahren, also von 2019 bis 2021, will die Swiss Life den Aktionären neu 50 bis 60 Prozent des Gewinns als Dividende ausbezahlen. Bislang strebte man bei der Dividendenquote einen Wert zwischen 30 und 50 Prozent an. Aus den Gewinnen der operativen Einheiten sollen dabei 2 bis 2,25 Milliarden Franken an die Holding überführt werden. Und darüber hinaus kündigte die Gruppe einen Aktienrückkauf im Umfang von 1 Milliarde an. Das Programm läuft ein Jahr lang.

Zudem wird die Swiss Life weiterhin versuchen, den Betrieb effizienter zu gestalten und orientiert sich dabei an Zielen zur Effizienzquote. Bis 2021 soll diese Quote im Lebensgeschäft unter 40 Basispunkten liegen. Und im Anlagegeschäft für Drittkunden wird eine Kosten-/Ertrags-Quote von rund 75 Prozent angestrebt.

Im Asset-Management verwaltet die Swiss Life Vermögen etwa von Pensionskassen, Anlagestiftungen oder Privaten. Dabei möchte man mit Drittkunden den Wert des Neugeschäfts über die kommenden drei Jahre auf kumuliert über 1,2 Milliarden Franken von bisher mindestens angestrebten 750 Millionen erhöhen.

Die neue Strategie 2021 werden Patrick Frost und die weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung in Zürich den Investoren erläutern.

(AWP)