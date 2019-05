In der größten Sparte Schaden- und Unfallversicherung gingen die Prämien um zwei Prozent auf 9,18 Milliarden Dollar zurück, wie Zurich Insurance am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um Zukäufe und Veräußerungen sowie Wechselkurseffekte resultierte ein Zuwachs von vier Prozent. In der Lebensversicherung nahmen die Prämieneinnahmen im Zeitraum Januar bis März um sechs Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar ab, bereinigt ergab sich ein Plus von zwei Prozent.

Finanzchef George Quinn sieht den Konzern auf gutem Weg, die Finanzziele für die Periode 2017 bis 2019 zu erreichen oder zu übertreffen. Gewinnzahlen gibt das Unternehmen nur zum Halbjahr und am Jahresende bekannt.

(Reuters)