Das operative Ergebnis stieg von April bis Juni um fünf Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, wie die Allianz am Freitag in München mitteilte. Vor allem die Lebens- und Krankenversicherungs-Sparte sorgte für den Zuwachs, während das Ergebnis in der Sachversicherung leicht abbröckelte.

Nach den ersten sechs Monaten stünden mit 6,1 Milliarden Euro mehr als die Hälfte der für 2019 angepeilten elf bis zwölf Milliarden Euro zu Buche, erklärte die Allianz. Der Nettogewinn lag im zweiten Quartal mit 2,1 Milliarden Euro um 13 Prozent über Vorjahr und über den von Refinitiv erhobenen Prognosen der Analysten.

(Reuters)