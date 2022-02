Von Ende April an bis zur Hauptversammlung im kommenden Jahr will der weltgrösste Rückversicherer dafür bis zu eine Milliarde Euro ausgeben, wie er am Dienstag in München mitteilte. Die Dividende solle auf 11,00 (2020: 9,80) Euro erhöht werden. Insgesamt schüttet die Münchener Rück damit 2,5 Milliarden Euro an die Anteilseigner aus. "Eine attraktive Ausschüttungspolitik bleibt ein Markenzeichen von Munich Re", erklärte Vorstandschef Joachim Wenning. Ihr bisher letztes Aktienrückkaufprogramm hatte die Gesellschaft im März 2020 angesichts der Corona-Pandemie gestoppt.

Die Münchener Rück will am Mittwoch ihre Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr vorlegen. Zuletzt hatte sie trotz weiterer Belastungen aus der Corona-Pandemie einen Gewinn von 2,8 (2020: 1,2) Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

(Reuters)