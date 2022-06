Das Konsortium aus Anlagefonds übernimmt das Unternehmen von Philipp Müller und seiner Familie, der Verwaltungsratspräsident bleibe, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst.

Swiss Life Asset Managers und Vauban bauen mit Wascosa ihr Engagement im umweltfreundlichen Schienenverkehrsmarkt aus. Bereits Ende 2021 hatten sie gemeinsam eine Beteiligung von 88 Prozent am deutschen Güterwagenbesitzer Aves One erworben. Wascosa sei ein wichtiger Partner von Aves One, heisst es.

Die 1964 gegründete Wascosa vermietet und verwaltet den Angaben zufolge in über zwanzig europäischen Ländern mehr als 15'000 Güterwagen an mehr als 230 Kunden und beschäftigt über 100 Mitarbeitende. Es handle sich um ein langfristiges Engagement, versichern die Käufer. Finanzielle Details zur Transaktion werden in der Mitteilung keine gemacht.

(AWP)