Die Swiss Life hat im Geschäftsjahr 2017 deutlich mehr verdient und auch die Volumen gesteigert. Die Gruppe liegt ausserdem mit den im Programm "Swiss Life 2018" gesetzten Zielen auf Kurs. Neue Vorgaben für die kommenden Jahre sollen am nächsten Investorentag im November gesetzt werden.

Der Reingewinn der Swiss Life erhöhte sich im Berichtsjahr um 9 Prozent auf 1'013 Mio CHF und der Betriebsgewinn nahm - um Restrukturierungskosten bereinigt - um 5 Prozent auf 1'475 Mio zu, wie der Lebensversicherer am Dienstag mitteilte.

Aber auch im Volumen gelang eine Verbesserung: Das Prämienvolumen legte um 6 Prozent auf 18,6 Mrd und die Gebühreneinnahmen bzw. Fee-Erträge stiegen um 8 Prozent auf 1,48 Mrd. Man habe im abgelaufenen Geschäftsjahr nahtlos an die Resultate der Vorjahre angeknüpft, so CEO Patrick Frost in der Mitteilung. Einen wesentlichen Anteil an den Ergebnissen habe das Fee-Geschäft gehabt.

Höhere und steuerfreie Dividende

Aber auch die Steigerung des Neugeschäftswerts sei mit 18 Prozent auf 351 Mio CHF erfreulich, so Frost. Und trotz anhaltend tiefen Zinsen steigerte die Gruppe die Neugeschäftsmarge dank Einsparungen und einer verbesserten Zusammensetzung des Geschäfts auf 2,5 Prozent von zuvor 2,1 Prozent.

Das Eigenkapital stieg per Jahresende auf 15,6 Mrd von 13,7 Mrd Ende 2016, wobei die um nicht realisierte Kapitalgewinne bereinigte Eigenkapitalrendite mit 9,3 Prozent (VJ: 9,8 Prozent) weiterhin innerhalb der Zielbandbreite von 8 Prozent bis 10 Prozent liegt. Im Schweizer Kapitalregime SST (Swiss Solvency Test) erwartet Swiss Life per 1. Januar eine Quote von über 170 Prozent.

Den Aktionären schlägt der Verwaltungsrat die Bezahlung einer auf 13,50 von 11,00 CHF je Titel erhöhten Dividende vor. Diese erfolge in Form einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung, heisst es.

Markterwartungen getroffen

Mit den Kennzahlen hat Swiss Life die Marktvorgaben in etwa getroffen, nur das Eigenkapital liegt klar über den Erwartungen. Die Analysten hatten im Vorfeld im Durchschnitt (AWP-Konsens) einen Reingewinn von 997 Mio CHF und einen Betriebsgewinn von 1,48 Mrd prognostiziert. Das Eigenkapital wurde auf 14,6 Mrd und die Dividendenausschüttung auf 13,30 CHF/Aktie geschätzt.

Mit Blick auf das Unternehmensprogramm "Swiss Life 2018" sei man mit allen Zielen auf Kurs oder gar voraus, heisst es in der Mitteilung weiter. So etwa auch bei den Effizienzzielen, wo sich die Effizienzquote des Versicherungsgeschäfts um weitere 2 Basispunkte auf 0,56 Prozent verbessert habe. Und auch der Cash-Transfer an die Holding übertreffe mit dem Anstieg auf 625 Mio CHF die Erwartungen.

Gerold Bührer tritt ab

Im Verwaltungsrat kommt es an der kommenden Generalversammlung zu einer Veränderung. Für den altersbedingt ausscheidenden Gerold Bührer wird der Bündner Altregierungsrat und Rechtsanwalt Martin Schmid zur Wahl vorgeschlagen.

Innerhalb der vergangenen zwölf Monate hat die Aktie von Swiss Life nur 7,8 Prozent zugelegt. Aktuell kostet die Aktie 342,20 Franken. Anfang August 2017 hatte sie sich bei 363,90 Franken auf einem Rekordhoch befunden.

(AWP/cash)