Er werde den Aktionären auf die kommende Generalversammlung im April 2019 zur Wahl in das Gremium vorgeschlagen, teilte der Versicherer am Freitag mit. Seine Funktion in der Konzernleitung übergebe Buess wie bereits kommunziert per 1. März 2019 an Matthias Aellig, der aktuell Chief Risk Officer der Gruppe ist.

Buess wechselte 2009 als CFO zur Swiss Life, zuvor war er für die Zurich Financial Services Global Life tätig. Er verfüge über einen "beeindruckenden Erfahungsschatz im internationalen Versicherungsgeschäft", wird Verwaltungsratspräsident Rolf Dörig in der Mitteilung zitiert.

(AWP)