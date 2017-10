KMU profitierten künftig von einer "einfachen und nahtlosen Integration" von Vorsorgelösungen und Personenversicherungen in die webbasierte Lohnbuchhaltung von Bexio, schreibt Swiss Life. Über die Höhe der Beteiligung haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Markus Leibundgut, CEO von Swiss Life Schweiz, nimmt derweil Einsitz im Verwaltungsrat von Bexio.

Das Start-up Bexio zählt den Angaben zufolge aktuell über 10'000 Kunden und beschäftigt am Standort Rapperswil 50 Mitarbeitende. "Mit Swiss Life haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Wachstumsambitionen über einen zusätzlichen Kundenzugang unterstützt", wird Mitgründer und CEO Jeremias Meier in der Mitteilung zitiert. Für Swiss Life sei die Kooperation ein weiterer, wichtiger Schritt, um den Kunden neue und innovative Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, ergänzt Markus Leibundgut.

