Die verbuchten Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltenen Einlagen stiegen in den ersten drei Monaten des Jahres 2018 um 7 Prozent auf 6,99 Milliarden Franken an. In Lokalwährungen gerechnet wuchsen sie um 4 Prozent, wie Swiss Life am Dienstag mitteilte. Mit den Angaben zum Prämienvolumen übertraf die Gruppe die Analystenvorgaben, die sich im Bereich von 6,6 bis 6,8 Milliarden bewegten.

Swiss Life wuchs stark in Frankreich und im Segment International, wo vermögende Kunden zum Stamm zählen. Im Heimmarkt Schweiz legt die Gruppe den Fokus auf Kapitaleffizienz und trat im Volumen auf der Stelle. Auf die Bremse trat Swiss Life zuletzt im Geschäft mit Vollversicherungen, das vor allem KMU in der beruflichen Vorsorge einen Rundumschutz bietet. Der nach Swiss Life zweitgrösste Anbieter von Vollversicherungen, die Axa, hatte vor kurzem gar angekündigt, ab 2019 keine Vollversicherungen mehr anzubieten.

Die Fee-Erträge der Swiss Life nahmen im Berichtsquartal um hohe 16 Prozent auf 395 Millionen Franken zu; in Lokalwährungen belief sich das Plus auf immerhin noch 9 Prozent. Das Geschäft mit Anlageberatungen, fondsgebundenen Vorsorgeprodukten oder mit Immobilien forciert die Swiss Life seit einigen Jahren, da es weniger stark von der Zinsentwicklung beeinflusst wird und daher mit weniger Kapital unterlegt werden muss.

Angetrieben wurde das gebührenbasierte Geschäft vom Erfolg der Swiss Life Asset Managers. Da gelang es, bei Drittkunden Neugelder von netto 2,4 Milliarden Franken anzuziehen. Die verwalteten Vermögen externer Kunden nahmen seit Jahresbeginn um 2,2 auf 63,4 Milliarden zu.

Mit dem für drei Jahre aufgestellten Programm "Swiss Life 2018" sieht sich der Versicherer auf Kurs. "Wir sind sehr gut ins Jahr gestartet. Die Ergebnisse des ersten Quartals stimmen uns zuversichtlich, dass wir alle unsere Ziele aus dem Unternehmensprogramm 'Swiss Life 2018' erreichen oder übertreffen werden", wird CEO Patrick Frost in der Mitteilung zitiert. Geplant sind Einsparungen von 100 Millionen, zudem wird eine Eigenkapitalrendite im Bereich von 8 bis 10 Prozent angestrebt. Neue Geschäftsziele sollen dann im Herbst anlässlich des Investorentags vorgestellt werden.

