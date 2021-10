Die Zurich zieht sich etwa aus dem Geschäft mit Versicherungen für politische Risiken zurück, wie ein Firmensprecher am Dienstag gegenüber AWP erklärte. Man werde selbst keine solchen Versicherungen mehr anbieten.

Zudem werde die Zurich ihre Portfolios im Bereich Global Credit Insurance und Short-Term Multi-Buyer (STMB) Insurance in den USA und in Grossbritannien abwickeln beziehungsweise liquidieren, so der Sprecher weiter. Dabei handelt es sich um Warenkreditversicherungen.

Die genannten Produkte passten nicht mehr zur langfristigen Strategie der Zurich, begründete der Sprecher den Schritt. Bestehende Verträge würden bis zu deren Ablauf in Kraft bleiben. Und beim Wechsel zu einem anderen Versicherer werde man die Kunden unterstützen.

Die Veränderungen im Produktportfolio haben den Angaben zufolge jedoch keine Auswirkungen auf das Geschäft, welches die Zurich von der Schweiz und von Deutschland aus betreibt. Da würden für die Heimmärkte und ausgewählte Kunden aus Grossbritannien und aus gewissen EU-Ländern weiterhin Warenkreditversicherungen angeboten.

Auf der firmeneigenen Webseite schreibt die Zurich, dass ihre Deckungen zu politischen Risiken "Investoren, Banken, Dienstleistern und andere Unternehmen, die in Schwellenländern engagiert sind, gegen Risiken absichert, die ihre Aktivitäten potenziell zum Stillstand bringen können". Zu den Risiken zählen laut der Zurich politische Gewalt, nicht-Durchsetzbare Verträge und nicht eintauschbare Devisen des betroffenen Landes.

(AWP)