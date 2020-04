Neu können die Kunden Lebensversicherungen auch digital abschliessen, wie die Zurich am Mittwoch mitteilte. Sie versteht das Angebot als Reaktion auf den Corona-Lockdown.

Das neue digitale Identifikationsverfahren dauere für die Kunden zwei bis drei Minuten und erfordere den Pass oder eine Identitätskarte sowie einen Computer mit Webcam oder ein Smartphone. Die Beratung erfolgt per Video-Chat. Der digitale ID-Check ist laut Zurich jeweils von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr abends an sechs Tagen in der Woche möglich.

(AWP)