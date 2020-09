Das neue Angebot richte sich an Schweizer Pensionskassen und institutionelle Anleger auf der Suche nach Wachstumsperspektiven, teilte Swiss Life am Freitag mit.

Den Angaben zufolge umfasst das Angebot zwei Anlagegruppen der Anlagestiftung für Schweizer Pensionskassen. Diese würden in Euro wie auch in Franken mit Fremdwährungsabsicherung angeboten; dazu kommt ein Luxemburger Fonds für institutionelle Investoren.

Investiert werden soll vor allem in Industrie- und Logistik-Immobilien in Deutschland und Frankreich, wobei etwa eine hälftige Allokation in Industrie- und in Logistikobjekte vorgesehen sei. Der Ansatz verbinde die Nutzungsflexibilität von Industrie-Immobilien mit der Ertragsstärke und hohen Flächennachfrage von Logistik-Immobilien.

(AWP)