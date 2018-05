In den letzten Wochen war die Aktie der Zurich Insurance Group teils ein Ziel wilder Börsenspekulationen. Unter anderem wurde dem US-Milliardär Warren Buffett ein Einstieg beim Versicherungskonzern nachgesagt (cash berichtete).

Am Mittwoch nun sorgt das Unternehmen mit harten Fakten für Schlagzeilen. Wie der Zwischenbericht offenbart, konnte die Zurich Insurance Group die vereinnahmten Bruttoprämien etwas kräftiger steigern als Analysten erwartet hatten. Das gilt insbesondere für das Geschäft mit Lebensversicherungsprodukten.

Aussagen zur Gewinnentwicklung umfasst der Zwischenbericht nicht. Wie üblich vertröstet das Unternehmen diesbezüglich auf die Halbjahresergebnispräsentation vom 9. August.

Leicht negativ beurteilt wird einzig die Z-ECM Quote. Sie liegt mit 133 etwas unter den erhofften 135. Der Versicherungskonzern selbst strebt längerfristig einen Zielwert von 100 bis 120 an. Was darüber liegt, gilt als Überschusskapital. Mit diesem kann das Unternehmen entweder ergänzende Firmenübernahmen tätigen oder es gegebenenfalls an die Aktionäre zurückführen. Damit entscheidet die Z-ECM Quote indirekt auch über die zukünftige Dividendenpolitik.

An der Schweizer Börse SIX gewinnt die Zurich-Aktie deshalb bloss 0,1 Prozent auf 317,30 Franken. Die Tagestiefstkurse liegen gar bei 316,70 Franken.

Analystenreaktionen fallen unterschiedlich aus

Der Zwischenbericht offenbare ein robustes Tagesgeschäft, so schreibt die Grossbank UBS in einem Kommentar. Der Autor findet insbesondere an den Prämienerhöhungen im Nichtleben-Bereich sowie am guten Geschäftsmomentum bei der US-Tochter Farmers sichtlich Gefallen.

Auch die etwas tiefer als erhoffte Z-ECM Quote scheint den UBS-Analysten nicht weiter zu beunruhigen. Er bezeichnet die Eigenkapitalsituation des Versicherungskonzerns als sehr stark und sieht Raum für gewinnverdichtende Firmenübernahmen oder Kapitalrückzahlungen an die Aktionäre. Die Zurich-Aktie wird bei der UBS wie bis anhin mit "Neutral" eingestuft. Das 315 Franken lautende Kursziel dürfte hingegen erhöht werden.

Aus Sicht der US-Investmentbank J.P. Morgen sind ebenfalls die etwas höheren Prämienansätze im ersten Quartal der eigentliche Lichtblick des Zwischenberichts. Der zuständige Versicherungsanalyst schliesst davon auf einen steigenden operativen Gewinn (Business Operating Profit) für die Zeit von Januar bis März. Er empfiehlt die Aktie mit "Overweight" und einem Kursziel von 375 Franken zum Kauf.

Zurückhaltend gibt sich der Versicherungsanalyst bei Baader-Helvea. Seines Erachtens gibt es keine Gründe, um in Begeisterungsstürme zu verfallen. Er bekräftigt deshalb das "Hold" lautende Anlageurteil sowie das Kursziel von 310 Franken.

Grosszügigstes SMI-Unternehmen nach Swiss Re

Neben einer Jahresdividende von 19 (zuvor 18) Franken je Aktie gab das Unternehmen anlässlich der Jahresergebnisveröffentlichung vom Februar ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde Dollar bekannt. Mit den Rückkäufen soll der Verwässerungseffekt aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm aufgefangen werden.

Das Aktienrückkaufprogramm mit aufgerechnet, liegt die Gesamtrendite für die Aktionäre damit bei fast 8 Prozent. Aus dem Swiss Market Index (SMI) ist nur Swiss Re bei der Gesamtrendite noch etwas grosszügiger.