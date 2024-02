So soll bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf vier bis sechs Prozent steigen, wie der in einigen Bereichen mit Nordex und Siemens Energy konkurrierende Hersteller am Mittwoch im dänischen Aarhus mitteilte. Analysten waren zuvor von 5,1 Prozent ausgegangen. Der Umsatz soll auf 16 Milliarden bis 18 Milliarden Euro zulegen. Der Markt erwartet bislang rund 17 Milliarden Euro.