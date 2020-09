Präsident Donald Trump sagte am Samstag, dass er "einem Konzept" des Deals mit dem Softwarekonzern Oracle "seinen Segen" gebe. Die nun gefundene Lösung trage den Sicherheitsbedenken der USA Rechnung. TikTok könne damit weiter in den USA betrieben werden. Trump sieht in den TikTok-Aktivitäten ein Risiko für die nationale Sicherheit.

Der Republikaner befürchtet, dass Informationen der rund 100 Millionen monatlichen Nutzer in den USA mit der chinesischen Regierung geteilt werden könnten und hat den Verkauf des Unternehmens an eine US-Firma oder dessen Schliessung gefordert.

(Reuters)