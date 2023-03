Recherchen des "SonntagsBlick" zeigten zudem eine entsprechende Entwicklung auch bei anderen Verkehrsbetrieben. Die BLS vervielfachte die Zahl ihrer Kameras in zehn Jahren von 630 auf 2880, die Rhätische Bahn von 95 auf 1723. In den Zügen der Südostbahn stieg die Zahl der Kameras seit 2017 von 380 auf 1910. Die Basler Verkehrsbetriebe installierten in ihren Bussen und Trams mittlerweile 1622 Überwachungskameras, die Verkehrsbetriebe Zürich 2688, Postauto rund 1200.