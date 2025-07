«Die Preise sind unverschämt gestiegen. Die gesamte spanische Küste ist sehr teuer», sagte Wendy Davila, eine der Betroffenen, zu Reuters. Die 26-Jährige verzichtete auf eine nach Cadiz an der Südküste geplante Reise mit ihrem Freund, um stattdessen die Stadt Burgos im Landesinneren zu besuchen. «Heutzutage fährt man nicht mehr in den Urlaub wohin man will, sondern wohin man kann», sagte Davila, die als Kind die Ferien an den Stränden um Alicante verbrachte.