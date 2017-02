Viertes Quartal 2016US-Wirtschaftswachstum verliert an Tempo

Im vierten Quartal legte die Wirtschaftsleistung (BIP) um eine auf das Jahr hochgerechnete Rate von 1,9 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde der Ergebnis einer ersten Erhebung bestätigt. Ökonomen hatten mit einer leichten Aufwärtsrevision auf 2,1 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal war die Wirtschaft noch um annualisiert 3,5 Prozent gewachsen.

Wachstumszahlen werden in den USA auf ein Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Tempo ein Jahr lang gehalten würde. In Europa wird auf eine Annualisierung verzichtet. Die Wachstumsraten sind deshalb geringer und nicht unmittelbar mit amerikanischen Zahlen vergleichbar.

Gestützt wurde das Wachstum vor allem durch den privaten Konsum. Dieser legte im vierten Quartal annualisiert um 3,0 Prozent zu. Erwartet wurden 2,6 Prozent. Der private Konsum ist für rund 70 Prozent der Wirtschaftsleistung verantwortlich. Die Investitionen stiegen jedoch weniger stark als zunächst ermittelt. "Insgesamt ist das Bild aber solide, mit dem nach oben revidierten privaten Konsum als tragende Säule der US-Wirtschaftsentwicklung", kommentiert Viola Julien, Devisenexpertin bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

(AWP)