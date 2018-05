Die beiden wichtigsten Marktaufseher der USA - die Börsenaufsichtsbehörde SEC und die Commodity Futures Trading Commission - haben bei der Messgrösse für die Aktienmarktvolatilität Untersuchungen eingeleitet, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten.

Ein Gegenstand der Untersuchung sei der monatliche Prozess, durch den der Preis von VIX-Futures-Kontrakten berechnet wird, sagten die Personen, die darum baten, namentlich nicht genannt zu werden, weil die Angelegenheit vertraulich ist. Die monatliche Auktion ist in diesem Jahr intensiv verfolgt worden nach heftigen Preisschwankungen und einer Analyse aus dem Jahr 2017, die behauptet, dass der Prozess manipuliert sei.

Viel steht auf dem Spiel. Derivatekontrakte und börsengehandelte Produkte in Milliardenhöhe sind an den Index gebunden. Darüber hinaus wird er von vielen als Barometer der Anlegerstimmung angesehen. Der VIX tendiert dazu, in turbulenten Zeiten zu steigen.

Die Untersuchungen sind vorläufig und führen nicht unbedingt zu Fehlverhaltensvorwürfen. Die Cboe wird von den Aufsichtsbehörden nicht beschuldigt, irgendetwas Unzulässiges getan zu haben.

