Das Unternehmen erwartet nach Angaben vom Mittwoch, dass die Auftragseingänge in Westeuropa dank der neuen Modelle in den kommenden Monaten an Fahrt aufnehmen werden. Das gelte ebenso für die Elektroautos, die bereits auf dem Markt seien, und bei denen Volkswagen mit einem deutlich positiven Trend ins neue Jahr gestartet sei, hiess es. Volkswagen hatte zuletzt den ID.7 auf den Markt gebracht. Für das laufende Jahr sind konzernweit mehr als 30 neue Modelle angekündigt.