"Wachstum erzeugt keine Inflation", sagte Moore am Donnerstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Wenn man mehr Waren und Dienstleistungen produziert, fallen die Preise."

Unter den Notenbankern herrsche eine Art "Wachstumsphobie", sagte er weiter. Moore sprach sich zudem für eine Transparenzoffensive in der Fed aus. "Ich werde eine Agenda der Transparenz und Offenheit verfolgen." Mit Blick auf die Öffentlichkeitsarbeit der Fed sprach er von einem "Tempel der Geheimhaltung" und kündigte an: "Ich möchte Offenheit und Sonnenlicht in der Fed."

Moore gilt als möglicher Kandidat für einen von zwei vakanten Stellen im mächtigen Direktorium der US-Notenbank. Die zweite Position soll Medienberichten zufolge mit dem ehemaligen Geschäftsmann und früheren Präsidentschaftsbewerber Herman Cain besetzt werden. Weder Moore noch Cain gelten als ausgewiesene geldpolitische Fachleute, was normalerweise eine Voraussetzung für eine Berufung in das Fed-Direktorium ist.

US-Präsident Donald Trump, dem die Nominierung obliegt, hat die Kandidaten noch nicht offiziell berufen. Im Falle einer Berufung müssen die Kandidaten durch den US-Senat bestätigt werden./bgf/elm/fba

