Nach einem bereits freundlichen Start haben sie ihr Kursplus auf mittlerweile 22 Prozent ausgebaut. Sie gehen zu 1,85 Franken über den Tisch. Damit könnten die Papiere aus ihrer Spanne ausbrechen, in der sie sich in den letzten zwei Monaten bewegt haben. Von ihrem bisherigen Jahreshoch bei 3,47 Franken sind sie aber immer noch weit entfernt. Der Gesamtmarkt (SPI) gewinnt 0,21 Prozent hinzu.

Wie Kuros in der Mitteilung weiter erklärt, führt das Knochentransplantat MagnetOs nach der Implantation zur Bildung von Knochen und nicht von Narbengewebe. In präklinischen Modellen richtet MagnetOs den Angaben zufolge die frühe Wundheilung bevorzugt auf den knochenbildenden Weg aus, so dass sich Knochen auch in Weichteilen ohne zusätzliche Zellen oder Wachstumsfaktoren bilden können.

Gleichzeitig teilte Kuros mit, erstmals als Aussteller an der North American Spine Society (NASS) teilzunehmen. Das weltweit grösste Wirbelsäulen-Treffen finde vom 25. bis 28. September in Chicago statt.

(AWP)