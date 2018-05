"Ein Investment in Blockchain ist vergleichbar mit einem Investment in das Internet Mitte der neunziger Jahre. Blockchain wird wahrscheinlich signifikant die Finanzbranche, das verarbeitende Gewerbe, das Gesundheitswesen sowie den Versorgungssektor beeinflussen", schrieb die UBS in einer Studie vergangenen Herbst.

Die Blockchain ist nicht nur die Technologie hinter den bekannten Kryptowährungen Bitcoin, Ether oder Litecoin, sondern - vereinfacht gesagt - ein digitales Buchführungssystem, welches keine zentrale Kontrollinstanz benötigt und als sehr sicher gilt. Das Gute an dieser Technologie: Sollte der Hype um die Kryptowährungen tatsächlich ein jähes Ende finden, dann kann die Blockchain trotzdem noch weiter existieren, da sie in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft eingesetzt werden kann.

Genau wie das Internet unser Leben durch E-Mails, E-Commerce und Smartphone Apps veränderte, wird Blockchain nach Meinung der UBS als Infrastrukturtechnologie künftig einschneidende Veränderungen bringen. Für viele ist Blockchain noch nicht wirklich greifbar. Das ist aber nichts Ungewöhnliches: "Vor 20 Jahren konnte auch niemand das Internet wirklich definieren", sagte Matt Markiewicz, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Innovation Shares, gegenüber der englischsprachigen Zeitschrift Forbes.

Risikoreiche Blockchain-Aktien

An den internationalen Aktienmärkten mehren sich seit Kurzem die Börsengänge von Blockchain-Firmen. Herauszufinden, welche davon nur heisse Luft sind und welche grösseres Potenzial besitzen, gleicht fast schon einer Lotterie. Fakt ist, dass vor allem 2017 der Hype um das Wort "Blockchain" übertrieben war (cash berichtete).

Wer ein hohes Risiko eingehen will, kann direkt in (derzeit noch) kleinere börsenkotierte Blockchain-Firmen investieren. Viele dieser Titel sind jedoch im Rahmen des Hypes kursmässig bereits stark in die Höhe gestiegen und daher korrekturgefährdet. Hier eine Auswahl:

Perfomance risikoreicher, kleinkapitalisierter Blockchain-Aktien

Aktie Land Performance, 52 Wochen Marktkapitalisierung (in Mio. USD) BTL Group Kanada +50% 116 Coinsilium Group Grossbritannien +210% 11 Digitalx Australien +566% 78 Global Arena Holding USA +44% 11 Hive Blockchain Technologies* Kanada -26% 380 NetCents Technology Kanada +16% 103 Riot Blockchain USA +105% 100

*Performance seit Börsengang September 2017 / Quellen: cash.ch und Yahoo Finance

Die australische Digitalx etwa hat in 52 Wochen 566 Prozent zugelegt. Seit 2017 fokusiert sich die Firma auf die Blockchain-Beratung und die Entwicklung von Software für die Blockchain. Durch Partnerschaften mit Banken will man gemeinsam Bitcoin-Bankautomaten entwickeln. Deren App "Airpocket" erlaubt Geldtransfers mit üblichen Währungen und Kryptowährungen in Latinamerika.

Als erstes reines Blockchain-Unternehmen überhaupt ging die britische Coinsilium Group Ende 2015 an die Börse. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 11 Millionen Dollar konnte die Firma aber bisher nur unwesentlich wachsen. Sie fokussiert sich auf Fintech-Innovationen. Ähnlich klein ist das US-Unternehmen Global Arena Holding, die neben der Anwendung von Blockchain-Technologien an Geldautomaten auch an blockchainbasierten Verträgen bei Testamenten tüftelt.

Im Vergleich dazu fast schon ein Tech-Riese ist Hive Blockchain Technologies (Marktkapitalisierung 380 Millionen Dollar). Die Firma betreibt in Schweden und Island "Mining"-Serverfarmen. Dort werden Kryptowährungen wie Bitcoin, Litecoin oder Ether geschürft. Damit Hive jedoch für mittel- bis langfristig orientierte Investoren interessant wird, müsste die Firma ihren Fokus hin zu andersweitigen Blockchain-Anwendungen verlegen.

Es gibt erste Blockchain-Fonds

Anstatt mit einzelnen Blockchain-Aktien ein grosses Risiko auf sich zu nehmen, lohnt sich für Privatanleger ein breiter abgestützes Investment. Dazu eigenen sich spezielle Themenfonds. Zum einen existieren Fintech-Fonds wie etwa von Robeco (cash berichtete).

Zum anderen gibt es seit diesem Jahr auch drei ETF aus den USA, die spezifischer auf das Thema Blockchain setzen (Übersicht siehe Tabelle unten). Deren grösste Positionen sind überwiegend etablierte Firmen, die sich zwar mit Blockchain auseinandersetzen, aber nicht ausschliesslich. Zu nennen sind hier die Computerfirmen SAP und Microsoft, oder die grossen Halbleiterhersteller Intel und Taiwan Semiconductor.

Reine Blockchain-Firmen hingegen sind kaum zu finden. Das hat vor allem damit zu tun, dass in den Fonds nur Titel ab einer gewissen Grösse berücksichtigt werden - die untere Limite liegt teils bei einer Marktkapitalisierung von 100 bzw. 300 Millionen Dollar. Von den weiter oben erwähnten reinen Blockchain-Titeln taucht daher in den ETF einzig Hive Blockchain Technologies auf, allerdings nicht unter den Top 5-Positionen.

Keine Schweizer Titel mit dabei

Trotzdem finden Schweizer Anleger unter den Top-Positionen einige unbekanntere Werte: Etwa die japanischen IT-Firmen Digital Garage, SBI Holdings und GMO Internet. Oder die US-Zahlungsfirma Square. Sie alle sind nicht ausschliesslich im Blockchain-Geschäft zu Hause, haben jedoch künftig die Chance aufgrund ihrer Ausrichtung von diesem Trend überdurchschnittlich stark zu profitieren.

Welche dieser ETF sich nun für ein Investment am ehesten eignet, lässt sich nur schwer eruieren. Einerseits sind die Fonds noch zu jung, um einen aussagekräftigen Performance-Vergleich zu tätigen, andererseits ähneln sie sich bezüglich ihrer Zusammensetzung ziemlich stark. Unterschiedlich ist jedoch das Auswahlsystem: Während Amplify die Aktien von Hand herauspickt (was den ETF auch etwas teurer macht), haben die beiden anderen Anbieter First Trust und Reality Shares ein eigenes Blockchain-Gewichtungssystem entwickelt, nach welchem Titel ausgesucht werden.

Vergeblich sucht man in diesen Fonds übrigens nach Schweizer Aktien. Hierzulande exsitieren keine kotierten Firmen, die einen signifikanten Umsatz in diesem Bereich ausweisen. Trotzdem sind einige am Thema Blockchain dran: Etwa der Bankensoftwarespezialist Temenos, Swisscom mit vereinzelten Projekten oder auch die Genfer IT-Sicherheitsfirma Wisekey.

Auf Blockchain spezialisierte Fonds

*Performance seit Lancierung / Quelle: cash.ch