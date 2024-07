Das Europäische Parlament stimmte am Donnerstag mehrheitlich für die 65-jährige Deutsche. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gratulierte der CDU-Politikerin, die am Morgen in einer einstündigen Grundsatzrede für sich geworben hatte. Sie kündigte an, die Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum ihrer Arbeit stellen zu wollen. Von der Leyen bekräftigte zudem, an den Klimazielen festhalten zu wollen und so lange wie nötig an der Seite der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu stehen. Sie sicherte auch zu, die Demokratie gegen Angriffe von innen und aussen zu verteidigen.