Händler haben in diesem Jahr monatlich im Durchschnitt für 121 Milliarden Euro ETFs ge- und verkauft. 2017 lag der monatliche Durchschnitt bei 71 Milliarden Euro, wie aus Daten hervorgeht, die Flow Traders NV, Europas grösster Händler der Wertpapiere, zusammengestellt hat.

Die überarbeitete EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente zwingt ETF-Händler und die von ihnen genutzten Handelsplätze, ihre Geschäfte zum ersten Mal zu veröffentlichen. Die erhöhte Offenlegung spielt eine Rolle in Europa, wo der ausserbörsliche Handel mit ETFs sehr viel populärer als in den USA oder Asien ist, und die einzigen sichtbaren Transaktionen an den Aktienmärkten stattgefunden haben. Bloomberg LP, die Muttergesellschaft dieser Nachrichtenagentur, betreibt eine ausserbörsliche Plattform für den Handel mit europäischen ETFs.

Rund 65 Milliarden Euro an ETFs wechselten letzten Monat an den beiden grössten ausserbörslichen Handelsplätzen den Besitzer, verglichen mit 61 Milliarden Euro an Handelsgeschäften, die an den Börsen stattfanden, ist den Daten von Flow Traders zu entnehmen. Das ist das erste Mal, dass die ausserbörslichen Handelsplätze die offiziellen Börsen überflügelt haben.

Marktteilnehmer sagen jedoch, dass der 71-prozentige Anstieg immer noch die Rolle der ausserbörslichen Handelsplätze zu niedrig ansetzt. ETF-Händler und -Standorte waren gleichermassen davon ausgegangen, dass auf Börsen nur ein Drittel des Handelsvolumens entfällt, während die verbleibenden zwei Drittel in Chatrooms, am Telefon oder in so genannten mulitlateralen Handelsfazilitäten (MTFs) stattfanden.

Weiterhin gewisse Unübersichtlichkeit

Es gibt zwei offensichtliche Orte, an denen sich die zusätzliche Marktaktivitäten verstecken könnten: eine Plattform, die sich mit dem Namen RFQ-Hub als MTF beworben hat, die ihre Handelsvolumina noch nicht veröffentlicht hat und für diesen Artikel keinen Kommentar abgeben wollte, und eine neue Plattform-Kategorie, die im Zusammenhang mit MiFID II auftauchte: systematische Internalisierer (SIs).

Banken und Hoch-Frequenz-Handelsgesellschaften können sich unter MiFID II als systematische Internalisierer etablieren. Der neue Status erlaubt ihnen, ETFs und andere Wertpapiere direkt mit ihren Kunden als de facto Handelsplätze zu handeln. Nur wenige der grössten ETF-Händler sind jedoch systematische Internalisierer geworden. Auch systematische Internalisierer müssen ihre Handelsgeschäfte melden, aber bisher zumindest sind die von ihnen produzierten Daten so unübersichtlich, dass sie unbrauchbar sind.

Allerdings ist der europäische ETF-Handel in diesem Jahr nicht nur wegen MiFID II gewachsen. Die plötzliche Rückkehr der Volatilität im Februar verhalf Flow Traders in den ersten drei Monaten zu ihrem besten Quartal.

(Bloomberg)