Der Gewinn nach Steuern ging 2022 auf 229,8 Millionen Franken zurück von 383,8 Millionen ein Jahr zuvor, wie der Vermögensverwalter am Mittwoch mitteilte. An die Aktionäre soll eine Dividende von drei Franken je Aktie ausgezahlt werden und damit genauso viel wie zuletzt. Bis zum Ende des laufenden Jahres will die Bank zusätzlich 65 Millionen Franken Kosten einsparen. "Vontobel wird auch 2023 konsequent die ambitionierten Wachstums- sowie Ertragsziele und strategischen Prioritäten 2023 bis 2024 verfolgen und auf kapitalschonendes Wachstum setzen", erklärte Konzernchef Zeno Staub.