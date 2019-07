Das geht aus einer Studie der Beratungsgesellschaft PwC hervor, die letzte Woch veröffentlicht wurde. Der Erhebung zufolge waren diese Fintechs im Schnitt knapp vier Jahre alt. Die verschwundenen Unternehmen hatten ihren Sitz jeweils dort, wo besonders viele Gründungen verzeichnet worden waren – also in der Startup-Hauptstadt Berlin (74). Dahinter folgen nahezu gleichauf München (25), Hamburg (21) und Frankfurt (20).

Rund 48 Prozent der gescheiterten Fintechs wandten sich mit ihren Produkten und Services direkt an den Endverbraucher, heisst es in der Studie weiter. Nahezu gleichauf verfolgten 44 Prozent ein B2B-Geschäftsmodell, bei 8 Prozent war keine klare Zuordnung zu einer der beiden Rubriken möglich. 11 Prozent der gescheiterten Fintechs waren zuvor unter Beteiligung einer Venture-Capital aktiv gewesen, belegt die Studie weiter.

Gerade Fintechs aus der deutschen Hauptstadt hatten zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. So agierte Goldman Sachs Group Inc. in diesem Jahr als Lead-Investor bei einer Finanzierungsrunde für das Berliner Fintech Elinvar, das von einem ehemaligen Banker der Deutschen Bank AG mitgegründet worden war. Ein paar Monate zuvor hatte N26 rund 300 Millionen Dollar eingesammelt, womit die Bewertung der Smartphone-Bank auf 2,7 Milliarden Dollar stieg.

Es sei „ein völlig normaler Prozess, wenn junge Firmen scheitern, auch in insgesamt boomenden Branchen“, sagt Sascha Demgensky, Leiter Fintech bei PwC in Deutschland.

(Bloomberg)