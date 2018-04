Erste Ergebnisse könnten bereits bei der Vorstellung der Quartalszahlen am Donnerstag verkündet werden, berichtete die Zeitung am Montag vorab unter Berufung auf Finanzkreise. Die Deutsche Bank lehnte am Abend eine Stellungnahme ab.

Dem Bericht nach drehen sich die Diskussionen im Vorstand auch um Einschnitte im Investmentbanking, unter anderem in den USA. Die Bank überprüfe ferner den Handel mit US-Kommunalanleihen und einzelne Teile des Asiengeschäfts. Endgültige Entscheidungen seien aber noch nicht gefallen.

Die Analysten von JP Morgan hatten die Deutsche Bank zuletzt aufgefordert, das US-Geschäft zu verkleinern. Ihrer Ansicht nach verschlingt dieses zu viele Ressourcen und wirft zu wenig ab. Nach einem Umbau solle sich das Geldhaus darauf konzentrieren, europäische Unternehmen zu bedienen, betonten die JP-Morgan-Experten.

Bei den Schweizer Grossbanken wurde das Investmentbanking schon vor Jahren verkleinert. Vor allem die UBS hat das Geschäft deutlich eingedampft. Die Credit Suisse hat sich aus Teilbereichen zurückgezogen.

(Reuters/cash)